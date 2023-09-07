В Украине заработал портал для разоблачителей коррупции: теперь можно зарабатывать на взяточниках

(https://whistleblowers.nazk.gov.ua/#/)

О коррупции могут сообщать все, кто с ней столкнулся либо имеет информацию об этом, и доказательства взяточничества должностным лицом.

Сообщить информацию о коррупции можно анонимно (но тогда не стоит претендовать на гарантии безопасности и вознаграждение) или с указанием своих данных (тогда обличителю и его родным гарантируют защиту).

Сообщения рассматриваются в течение 10 рабочих дней со дня внесения информации в Портал. После, если есть признаки коррупции, данные передаются правоохранителям или специальным субъектам в сфере противодействия коррупции.

Если суд признает коррупционера виновным, обличитель получает 10% от суммы взятки или ущерба государству, но не более 14 млн грн (или же не более 3000 минимальных зарплат на момент совершения правонарушения).

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