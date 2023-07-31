В Україні більше не буде селищ міського типу.

28 липня Верховна Рада ухвалила закон про вирішення окремих питань адміністративно-територіального

устрою України, який самі автори проєкту називали дерадянізацією.

Згідно закону тепер усі населені пункти з компактною забудовою і чисельністю населення понад 10 000 жителів матимуть статус міст, населені пункти з переважно садибною забудовою і чисельністю населення понад 5 000 жителів – просто селищами, інші населені пункти – селами.

Джерело: https://t.me/liganet/29735

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