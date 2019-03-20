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Верховний суд: нумерація у виборчому бюлетені непотрібна

Верховний суд: нумерація у виборчому бюлетені непотрібна

Верховний суд не задовольнив позов щодо встановлення у виборчих бюлетенях порядкових номерів кандидатів у президенти, повідомляє прес-служба суду у Facebook 19 березня.

Як ідеться в повідомленні, представник одного з кандидатів звернувся до суду із позовом, у якому вимагав встановити у виборчих бюлетенях порядкові номери, оскільки два кандидати мають однакове прізвище, ініціали, місце роботи та посаду.

На думку позивача, це «призведе до помилкового розуміння виборцями результатів їхнього вибору та спотворить результати голосування».

Суд заперечив проти задоволення позову, пославшись на те, що ЦВК під час наради 6 березня не підтримала рішення про нумерацію граф, які містять інформацію про персональні дані кандидатів у президенти.

«Комісія вжила всіх необхідних і визначених законом заходів під час затвердження форми виборчого бюлетеня та використала надані повноваження у межах і в спосіб, визначені законом», – ідеться в повідомленні Верховного суду.

Однакові прізвища та ініціали мають кандидати в президенти України Тимошенко Юлія Володимирівна та Тимошенко Юрій Володимирович, вони обоє працюють у Верховній Раді депутатами. Однакові прізвища мають ще два кандидати – Ігор та Олександр Шевченки.

Источник: radiosvoboda.org

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