Видання The Economist підтримало Камалу Гарріс як кандидатку у президенти США

...та перерахувало ризики, які чекають на Америку у разі перемоги Дональда Трампа

(https://www.economist.com/leaders/2024/10/31/a-second-trump-term-comes-with-unacceptable-risks?utm_medium=social-media.content.np&utm_source=twitter&utm_campaign=editorial-social&utm_content=discovery.content)

Наводимо ключові цитати:

● Про вплив на економіку:

«Трамп виступає за 20% тариф на весь імпорт, він пропонує депортувати мільйони нелегальних іммігрантів, багато з яких мають роботу і американських дітей; він продовжить скорочення податків, попри те, що бюджетний дефіцит знаходиться на рівні, який зазвичай спостерігається лише під час війни або рецесії. [...] Американській економіці заздрить увесь світ, але політика все ще може зруйнувати основи процвітання Америки».

● Про війни:

«Коли наступний президент вступить на посаду, дві війни загрожуватимуть безпеці Америки. В Україні росія має перевагу, що ставить путіна в позицію, яка дозволяє йому загрожувати подальшою агресією в Європі. На Близькому Сході регіональна війна ще може затягнути Сполучені Штати»

● Про характер Трампа:

«Враховуючи його зневагу до конституції після програшу на виборах у 2020 році, важко залишатися оптимістами. Половина колишніх членів кабінету Трампа відмовилися підтримати його. Найстарший сенатор-республіканець описує його як «підлу людину», а колишній начальник штабу і ексголова Об'єднаного комітету начальників штабів називають його фашистом».

● Про Камалу Гарріс:

Поруч Трампом Камала Гарріс виступає за стабільність. Вона з усіх сил намагається розповісти виборцям, що вона хоче робити з владою. Вона здається нерішучою і невпевненою. Важко уявити, що пані Гарріс буде видатною президенткою, але не можна навіть уявити, щоб вона спричинила катастрофу.

«Президенти не повинні бути святими, і ми сподіваємося, що друге президентство Трампа дозволить уникнути катастрофи. Але Трамп є неприйнятним ризиком для Америки і світу. Якби The Economist мав право голосу, ми б віддали його за пані Гарріс», — підсумувало видання.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/49565

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