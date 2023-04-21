Внучатый племянник президента США Джона Кеннеди служит пулеметчиком в Украине

Об этом заявил еще один родственник погибшего экс-президента - Роберт Кеннеди-младший, который вчера объявил о походе в президенты.

О службе своего сына в Украине он рассказал на предвыборном митинге. Кеннеди-младший считает правильно американскую поддержку Украины.

"Я хочу сказать, что мы находимся в Украине по правильным причинам. Мой собственный сын Коннор, я очень горжусь им, вступил в Иностранный легион и воевал в Украине во время харьковского наступления в качестве пулеметчика в группе спецназа", - заявил он.

Джерело: https://t.me/vekha/63507

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