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Волна дешевого китайского экспорта представляет собой серьезную угрозу для мировой экономики

Волна дешевого китайского экспорта представляет собой серьезную угрозу для мировой экономики

Противостояние США и Китая нарастает: волна дешевого китайского экспорта представляет собой серьезную угрозу для мировой экономики — TNT

Министр финансов Джанет Йеллен заявила во вторник, что США и Европа должны работать вместе, чтобы противостоять избыточным промышленным мощностям Китая, предупредив, что волна дешевого китайского экспорта представляет собой серьезную угрозу для мировой экономики.

Высказывания Йеллен, прозвучавшие во время выступления в Германии, подчеркнули то, что, как ожидается, станет главной темой обсуждения на встрече министров финансов стран Группы 7 в Италии на этой неделе

Джерело: https://t.me/c/1226880919/36258

Новости портала «Весь Харьков»

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