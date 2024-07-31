Європейський Союз продовжує готуватися до можливого повернення Трампа: економічний аспект

Європа продовжує готуватися до можливих ризиків влади Трампа не тільки у контексті власної безпеки. Брюссель готує двоетапний торговий план: або швидку торговельну угоду між ЄС і США, або - у разі ведення Трампом торговельної війни проти Європи - низку кроків у відповідь.

Спочатку тези зі статті FT в кінці трохи додам від себе.

(https://www.ft.com/content/9b1f982a-485c-4868-9a03-b7e58a6f5746), (https://www.ft.com/content/9b1f982a-485c-4868-9a03-b7e58a6f5746)

Офіційні особи ЄС вважають підхід батога і пряника найкращою відповіддю на обіцянку Трампа запровадити 10% мінімальне мито на товари з Європи. Цей крок може скоротити експорт ЄС приблизно на 150 млрд євро на рік. Учасники переговорів планують звернутися до команди Трампа, якщо він переможе на виборах, щоб обговорити, які американські продукти ЄС міг би купувати у більшій кількості.

На випадок якщо переговори про покращення торгівлі зазнають невдачі і Трамп застосує вищі тарифи, відділ торгівлі Єврокомісії складає списки імпорту, на який він може запровадити мита 50% і більше. «Ми будемо шукати угоди, але ми готові захищатися, якщо до неї дійде. Нами не буде керувати страх».

Перший термін Трампа був нервовим для ЄС, який має значне позитивне сальдо торгівлі товарами зі США. Наприклад, 2018 Трамп запровадив тарифи на імпорт сталі та алюмінію з ЄС. У відповідь Брюссель вирішив завдати удару по основних виборцям Трампа, встановивши великі мита на бурбон, мотоцикли і моторні човни, що виробляються в республіканських штатах. Дія цих мит призупинена до березня 2025 в рамках тимчасової угоди з адміністрацією Байдена щодо призупинення мит на метали.

При цьому, хоча Трамп і постійно намагався якось обмежити імпорт з Європи, за роки його президентства дефіцит торгівлі з ЄС зріс для США зі 116 до 152 млрд євро. За Байдена, навіть після повномасштабного вторгнення росії в Україну, коли ЄС почала імпортувати великі обсяги скрапленого природного газу, дефіцит США залишався стабільним (156 млрд євро у 2023 році).

Офіційні особи ЄС попереджають, що суттєво збільшити американський експорт важко, оскільки він, як правило, менш цінний, ніж експорт з ЄС. Домінують сировинні товари (газ, нафта, окремі види продовольства), тоді як основними експортними товарами ЄС є ліки, автомобілі та дорога їжа та напої.

Чому зростає дефіцит у торгівлі? Бо економіка США зростає вдвічі швидше, ніж в ЄС. Відповідно, у США попит на європейські товари зростає швидше, ніж у ЄС - на американські. Ян Хаціус, головний економіст Goldman Sachs, нещодавно спрогнозував, що тарифна війна завдасть більше шкоди ЄС, ніж США. Це обійдеться в 1% ВВП ЄС у порівнянні з 0,5% в США. Однак це також додасть 1,1% до рівня інфляції в США порівняно з 0,1% в ЄС.

В ЄС сподіваються, що Трамп не захоче розпалювати інфляцію, яка дуже хвилює його виборців. Але в разі чого готові до дій Трампа набагато краще, ніж 8 років тому.

Від себе.

Вже писав, що ЄС, Україна, Японія тощо послідовно розробляють механізми страхування “від ... Трампа”. ЄС от чудово розуміє, що у питання торгівлі розмова може відбуватися лише у форматі “удару у відповідь у разі недружніх кроків”.

Економіка США має більший потенціал зростання через обʼєктивно кращу демографічну ситуацію. Населення і робоча сила у США зростають, в тому числі завдяки “клятій” міграції. В той час як ЄС за рахунок трудової міграції вдається лише компенсувати старіння населення і зменшення чисельності “корінної” робочої сили. Тому і потенціал зростання попиту, і потенціал повернення виробництв з Азії у США більший.

Проте якість промислового виробництва в ЄС все ще вища. Спроба компенсувати це відставання методами “митний війн” дратувало європейців ще у першу каденцію Трампа. Тому зараз йому у разі обрання доведеться обирати між бажаною жорсткою політикою і інфляційними ризиками. Ну і якщо він захоче, щоб ЄС доєдналася до його торговельної війни з Китаєм, йому доведеться йти Європі на значні поступки. Приємно спостерігати, що Європа в разі чого зустріне Трампа готовою.

Джерело: https://t.me/yb_ua/5809

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