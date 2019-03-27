Вітання Секретаря РНБО України О.Турчинова з нагоди Дня Національної гвардії України

Вітаю легендарну Національну гвардію України з професійним святом!

Національна гвардія народжена Революцією Гідності. У березні 2014 року, коли сильний та жорстокий ворог загрожував самому існуванню нашої країни, багато добровольців прямо з Майдану пішли до лав новоствореної Нацгвардії, щоб захистити країну. Гвардійці стали надійним щитом нашої країни, одними з перших вступили в бій та зупинили просування російського агресора на сході.

Саме тоді ворог дізнався, що в України є Гвардія, яка не відступає, а завжди готова перемагати внутрішніх і зовнішніх ворогів своєї держави!

Вічна слава нацгвардійцям, які віддали життя за Україну, за нашу свободу і незалежність!

Військовослужбовці Національної гвардії - високопрофесійні, мужні та стійкі патріоти, гідно захищають її не лише на сході у складі Об'єднаних сил. Нацгвардійці стоять на заваді спробам ворожої агентури, терористів, диверсантів, зрадників, криміналітету та зрадників-провокаторів дестабілізувати ситуацію всередині країни. Ви протистоїте спробам посіяти зневіру, паніку і хаос, бороните мирне життя і спокій наших громадян у всіх регіонах України.

Нехай Господь береже вас та ваші родини!

Слава Україні! Героям Слава!

Источник: rnbo.gov.ua

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