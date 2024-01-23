Выборы в США. Рематч

Кандидат в президенты США республиканец Рон ДеСантис снял свою кандидатуру и поддержал Трампа.

Ранее считалось, что ДеСантис - кандидат от республиканцев с самыми высокими шансами сбросить Трампа в 2024 году.

Теперь у республиканцев только два кандидата - Дональд Трамп и Ники Хейли.

Есть несколько аспектов:

1. Голоса ДеСантиса изначально были "поиском альтернативы Трампу", но как только ДеСантис начал играть в одном с Трампом электоральном поле (правый экстремистский популизм, но без харизмы), голоса перетекли обратно к Трампу.

2. Теперь "альтернатива Трампу" - это не ДеСантис, а Хейли. Причем на этот раз это реальная альтернатива - человек с явно противоположными взглядами; взвешенный дипломат, искусный политик.

3. Хейли достаточно серьезно уступает Трампу, а голоса ДеСантиса и Хейли являются разными электоральными базами: центризм крайне далек от околофашистского популизма, поэтому голоса ДеСантиса гарантированно перетекут к Трампу, и около 2% избирателей ДеСантиса вообще не придет на выборы, не имея возможности выбрать "свою" кандидатуру.

4. Таким образом, Трамп получит не менее 5 п.п. в результате вывода ДеСантиса. Хейли добавит себе не более 1 п.п. от его голосов. Поэтому шансы у Хейли достаточно призрачные во внутренней гонке: она откуда-то должна получить огромное количество внутреннего рейтинга. Честно говоря, такую электоральную "внутреннюю" базу себе представить не могу.

5. Хейли гарантированно выигрывает Байдена на выборах, получая голоса "нейтральных" избирателей, а Байден имеет шанс выиграть у Трампа, хотя сейчас заметен перевес в сторону Трампа.

6. Демократам, по большому счету, необходим переворот политической игры, потому что Байден выглядит не очень удачной кандидатурой ни против Трампа, ни против Хейли. Именно поэтому демократам было бы крайне выгодно сыграть, например, в Обаму (жену), не заставляя смотреть не самый интересный реванш с демократами на падении электорального рейтинга.

7. Трамп в таких условиях почти гарантированно является кандидатом от республиканцев с существенным перевесом. Фактически, главная возможность "убрать" Трампа - запретить ему участвовать через Суд.

Таким образом, существует несколько сценариев:

1. Лучший - исключение Трампа: гарантированная победа Хейли (обеспечение безопасного миропорядка и тенденциозные перспективы по выходу Республиканской Партии из политического кризиса на лёгкой ноте; триумф США: переход к Холодной Войне на высоких ставках и взвешенной игре).

2. Средний: Участие альтернативного кандидата от демократов. В таком случае победа над Трампом будет ~70%. Со своими нюансами, но любой демократ лучше Трампа.

3. Опасный: "реванш" Трамп-Байден с победой Байдена.

4. Катастрофа: "реванш" Трамп-Байден с победой Трампа (реванш авторитаризма; "скукливание" США).

Джерело: https://t.me/cynic2020/8288

Новости портала «Весь Харьков»