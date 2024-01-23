Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:35
Просмотров: 112

Выборы в США. Рематч

Выборы в США. Рематч

Кандидат в президенты США республиканец Рон ДеСантис снял свою кандидатуру и поддержал Трампа.

Ранее считалось, что ДеСантис - кандидат от республиканцев с самыми высокими шансами сбросить Трампа в 2024 году.

Теперь у республиканцев только два кандидата - Дональд Трамп и Ники Хейли.

Есть несколько аспектов:

1. Голоса ДеСантиса изначально были "поиском альтернативы Трампу", но как только ДеСантис начал играть в одном с Трампом электоральном поле (правый экстремистский популизм, но без харизмы), голоса перетекли обратно к Трампу.

2. Теперь "альтернатива Трампу" - это не ДеСантис, а Хейли. Причем на этот раз это реальная альтернатива - человек с явно противоположными взглядами; взвешенный дипломат, искусный политик.

3. Хейли достаточно серьезно уступает Трампу, а голоса ДеСантиса и Хейли являются разными электоральными базами: центризм крайне далек от околофашистского популизма, поэтому голоса ДеСантиса гарантированно перетекут к Трампу, и около 2% избирателей ДеСантиса вообще не придет на выборы, не имея возможности выбрать "свою" кандидатуру.

4. Таким образом, Трамп получит не менее 5 п.п. в результате вывода ДеСантиса. Хейли добавит себе не более 1 п.п. от его голосов. Поэтому шансы у Хейли достаточно призрачные во внутренней гонке: она откуда-то должна получить огромное количество внутреннего рейтинга. Честно говоря, такую электоральную "внутреннюю" базу себе представить не могу.

5. Хейли гарантированно выигрывает Байдена на выборах, получая голоса "нейтральных" избирателей, а Байден имеет шанс выиграть у Трампа, хотя сейчас заметен перевес в сторону Трампа.

6. Демократам, по большому счету, необходим переворот политической игры, потому что Байден выглядит не очень удачной кандидатурой ни против Трампа, ни против Хейли. Именно поэтому демократам было бы крайне выгодно сыграть, например, в Обаму (жену), не заставляя смотреть не самый интересный реванш с демократами на падении электорального рейтинга.

7. Трамп в таких условиях почти гарантированно является кандидатом от республиканцев с существенным перевесом. Фактически, главная возможность "убрать" Трампа - запретить ему участвовать через Суд.

Таким образом, существует несколько сценариев:

1. Лучший - исключение Трампа: гарантированная победа Хейли (обеспечение безопасного миропорядка и тенденциозные перспективы по выходу Республиканской Партии из политического кризиса на лёгкой ноте; триумф США: переход к Холодной Войне на высоких ставках и взвешенной игре).

2. Средний: Участие альтернативного кандидата от демократов. В таком случае победа над Трампом будет ~70%. Со своими нюансами, но любой демократ лучше Трампа.

3. Опасный: "реванш" Трамп-Байден с победой Байдена.

4. Катастрофа: "реванш" Трамп-Байден с победой Трампа (реванш авторитаризма; "скукливание" США).

Джерело: https://t.me/cynic2020/8288

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: вибори, США

Читайте ещё:

Зеленський про вибори під час війни: Маємо думати, як робити
22.01.2024 07:48    163
Дональд Трамп зробив компліментарну заяву на адресу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана
22.01.2024 07:40    183
Администрация Байдена не может назвать цель поддержки Украины?
22.01.2024 06:10    321
Представники України та США провели першу спільну інспекцію зброї, наданої американськими партнерами — Міноборони.
21.01.2024 09:30    215
У США від негоди загинули щонайменше 50 людей
21.01.2024 09:04    185
У США заарештували бізнесмена Іллю Кана за підозрою в експорті мікросхем до рф — Мін’юст США
21.01.2024 07:40    174
Двоє шанувальників Мадонни подали до суду на попзірку через запізнілий початок концерту...
20.01.2024 09:21    173
Коалиционный удар
19.01.2024 09:18    259
За що агітували українців перед референдумом про Незалежність та першими виборами президента України, які відбулися 1 грудня 1991 року
19.01.2024 08:14    205
Джо Байден согласился с усилением иммиграционной политики, чтобы сохранить помощь Украине
19.01.2024 06:17    162
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 