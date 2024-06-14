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«Вытаскивай гильотину!» - обратился Трамп к своим сторонникам на сборе пожертвований

«Вытаскивай гильотину!» - обратился Трамп к своим сторонникам на сборе пожертвований

Пресса, наконец-то, обратила внимание на то, что риторика Трампа в последнее время «сделала тревожный поворот».

«На первый взгляд, это звучит как поощрение возмездия в соответствии с недавними комментариями Трампа, направленными на месть и обещанием развязать насилие над своими политическими врагами. Но вместо этого письмо обвиняет другую сторону в политическом насилии, утверждая, что "грустная и ужасная правда заключается в том, что это все еще больная мечта каждого помешавщегося на Трампе", добавив: "и это не только я, за кем они хотят прийти, они придут за тобой!"

В письме, отправленном на прошлой неделе, ложно утверждалось, что Байден приказал ФБР убить Трампа: "Он пытался публично пытать и унижать меня... но потерпел неудачу. Он пытался совершить ворваться с рейдом в мой дом и вытащить меня со смертельной силой... но ему это не удалось", пишет The New Republic (здесь речь идет об обыске во время изъятия документов в Мар-а-Лаго).

После письма про гильотину, Трамп отправил еще одно электронное письмо с ложным утверждением о том, что «они» хотят приговорить его к смертной казни.

«1 МЕСЯЦ ДО ТОГО, КАК РАЗВЕРЗНЕТСЯ АД. ОНИ ХОТЯТ ПРИГОВОРИТЬ МЕНЯ К СМЕРТИ!" - имеется в виду месяц до оглашения наказания 11 июля в рамках уголовного приговора в нью-йоркском деле.

«Это последний пример предполагаемых призывов кандидата в президенты от Республиканской партии к насилию и возмездию против его политических врагов после его исторического осуждения по 34 пунктам обвинения в уголовных преступлениях», пишет Axios. На прошлой неделе Трамп сказал во время интервью Fox News, что у него будут "все права преследовать" своих политических оппонентов, если он будет избран в ноябре.

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Но почему никто не пишет, что все остальные авторитарные лидеры ВСЕГДА используют ложную риторику о предполагаемом насилии со стороны противника с тем, чтобы оправдать свое последующее беззаконие? Будь то начало войны, отмена выборов или политические процессы.

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5171

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