У ЕС есть "план Б" для выделения помощи Украине в случае вето Венгрии
Европейский Союз сможет обойти любое вето Венгрии и предоставить Украине помощь в размере 50 млрд. евро.
Об этом сообщает Reuters.
Брюссель предложил продлить бюджетную поддержку, чтобы помочь Украине выплачивать зарплаты и покрывать другие расходы по мере обострения войны, а 27 государств-членов ЕС должны проголосовать за пакетом на саммите 14-15 декабря.
Если Будапешт действительно воспользуется своим вето, у блока есть способ обойти это, попросив каждое из других правительств ЕС разработать свой собственный пакет помощи с Киевом. В общем, двусторонние пакты составят одну и ту же сумму.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/26423