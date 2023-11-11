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У ЕС есть "план Б" для выделения помощи Украине в случае вето Венгрии

У ЕС есть план Б для выделения помощи Украине в случае вето Венгрии

Европейский Союз сможет обойти любое вето Венгрии и предоставить Украине помощь в размере 50 млрд. евро.

Об этом сообщает Reuters.

Брюссель предложил продлить бюджетную поддержку, чтобы помочь Украине выплачивать зарплаты и покрывать другие расходы по мере обострения войны, а 27 государств-членов ЕС должны проголосовать за пакетом на саммите 14-15 декабря.

Если Будапешт действительно воспользуется своим вето, у блока есть способ обойти это, попросив каждое из других правительств ЕС разработать свой собственный пакет помощи с Киевом. В общем, двусторонние пакты составят одну и ту же сумму.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/26423

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