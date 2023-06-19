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У Харкові поки не буде вулиці Бандери - Терехов

У Харкові поки не буде вулиці Бандери - Терехов

У Харкові поки не будуть перейменовувати одну з вулиць на честь Степана Бандери, — міський голова Ігор Терехов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Зараз ми воюємо за інститути демократії. І якщо суспільство приймає перейменування, декомунізацію, цивілізоване знесення пам'яток — я стоятиму на боці суспільства, на боці харків'ян. <...> Я поки що не уявляю цього (появи вулиці Степана Бандери, — ред.). Війна дуже багато чого змінила ментально у харків'ян. Але ми поки що не розглядаємо таку можливість" — зазначив міський голова.

Джерело: https://t.me/znua_live/98556

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