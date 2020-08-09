У МОН стартувала розробка проєкту стратегії розвитку вищої освіти на 2021-2031 рр. – долучитись можуть усі охочі

В МОН під головуванням першого заступника Міністра освіти і науки України Миколи Кизима у режимі відеоконференції відбулось перше засідання робочої групи з розробки проєкту Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 рр.

Документ розробляється на виконання Указу Президента України Володимира Зеленського (Указ № 210/2020 «Про вдосконалення вищої освіти в Україні») та відповідних доручень Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля (№ 23502/2/1-20 від 12.06.2020 та № 23502/3/1-20 від 13.06.2020).

“Стратегія має стати тим документом, який узагальнить бачення експертної спільноти щодо майбутнього розвитку вищої освіти в Україні та її ролі в житті нашого суспільства. Ми запросили до робочої групи 93 фахових експерти, з-поміж яких – народні депутати, експерти з Національного інституту стратегічних досліджень та НАНУ, голови регіональних рад ректорів та ректори провідних українських вишів, представники федерації роботодавців, очільники НАК, НАЗЯВО, Наукового комітету Нацради з питань розвитку науки і технологій та інші знані фахівці. Робота над документом буде відкритою для громадськості. Для цього ми створили в інтернеті комунікаційний майданчик, через який до роботи можуть долучитися й інші представники фахової спільноти”, – заявив перший заступник Міністра освіти і науки України Микола Кизим.

Щоб забезпечити оперативну і злагоджену діяльність, члени робочої групи будуть працювати у підгрупах за конкретними напрямами:

● аналіз поточного стану системи вищої освіти України;

● міжнародний досвід організації системи вищої освіти;

● прогнозування потреб ринку праці у фахівцях з вищою освітою;

● інституційні форми здобуття вищої освіти в Україні;

● викладач майбутнього;

● інноваційні технології у вищій освіті, дистанційне навчання, науково-методичне забезпечення вищої освіти;

● наукова та науково-технічна діяльність у процесі здобуття вищої освіти;

● формування підприємницьких навичок у процесі здобуття вищої освіти;

● система вищої освіти і смарт-спеціалізація регіонів, розбудова регіональних екосистем та кластерів Індустрії 4.0;

● розбудова системи моніторингу і оцінки якості освіти;

● фінансування вищої освіти;

● розвиток системи управління вищою освітою;

● популяризація можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів.

Вже до 14 серпня пройдуть робочі засідання в усіх 13 підгрупах. Опрацюванням пропозицій, що будуть надходити через комунікаційний майданчик від підгруп і незалежних експертів, займатиметься директорат вищої освіти і освіти дорослих МОН.

Такий підхід до розробки проєкту Стратегії з використанням сучасних діджитал-інструментів дозволить, на думку Миколи Кизима, підвищити рівень взаємодії координаторів кожної з підгруп і команди Міністерства та виконати встановлену мету у визначені строки – підготувати документ до 1 вересня 2020 року.

Чергове засідання робочої групи відбудеться 18 серпня. На ньому планується обговорити та затвердити ключові складові проєкту Стратегії: візію, місію, SWOT-аналіз, стратегічні та оперативні цілі й завдання для їхнього досягнення.

Источник: mon.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»