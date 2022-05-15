У МЗС закликають РФ «не пхати свого носа» в європейську інтеграцію України

Раніше у МЗС Росії назвали Україну країною, яка «несумісна з європейськими цінностями»

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяви Росії про несумісність України з європейськими цінностями – закликають «не пхати свого носа» в європейську інтеграцію, а займатися своїми справами.

Речник МЗС Олег Ніколенко наголошує, що Росія наразі не досягла історичного розвитку, аби рефлексувати про європейські цінності.

«Для України цінності – це свобода, демократія, повага до прав людини, верховенство права. Все те, заради чого українці нині боронять свою землю від російської агресії. «Русский мир» ж базується на пригніченні власного населення, позбавлення його будь-яких прав і свобод, збагаченні владної верхівки. Тому нехай російський режим не сує свій ніс в європейську інтеграцію України, а займається власними справами», – написав він у фейсбуці.

Раніше у МЗС Росії назвали Україну країною, «де правлять бал нацистські угруповання та панує нацистська ідеологія, яка несумісна з європейськими цінностями». Російські дипломати вважають, що якщо Євросоюз схвалить початок процедури вступу України до ЄС, це означатиме кінець об'єднанню.

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