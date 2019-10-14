У НАТО визнали: Україна має потребу в новому "плані Маршалла"

Канадський сенатор пояснила необхідність підтримки Заходу для України

Україна потребує підтримки західних демократій за прикладом плану Маршалла, який застосовувався для відновлення Європи після Другої світової війни.

Про це йдеться в доповіді Парламентської асамблеї НАТО щодо ситуації в Україні, представленій на засіданні в Лондоні сенатором з Канади Джейн Корді, повідомляється на офіційному сайті організації.

"Україна потребує дійсно амбітного та добре забезпеченого ресурсами пакету допомоги, ймовірно, навіть в обсягах плану Маршалла, який дозволив провести відновлення Західної Європи після Другої світової війни. Успіх України, який може бути досягнутий за допомогою НАТО та ЄС, також міг би посилити саму "причину для існування" для обох організацій", – йдеться у документі.

Автор доповіді підкреслює, що Україна все ще має пройти довгий шлях, щоб відповідати критеріям НАТО і ЄС, але перспектива майбутнього членства в цих організаціях повинна стати для України стимулом для економічного, політичного і соціального розвитку.

"Україна повинна отримати чіткий сигнал, що таке членство є досяжним, якщо будуть виконані всі необхідні для нього критерії. Євроатлантичне співтовариство має продемонструвати терпіння і гнучкість по відношенню до України, виявляти до неї скоріше політичний, ніж бюрократичний підхід", – підкреслила канадський сенатор.

Вона також додала, що, крім фінансової допомоги, Україні все ще потрібна і матеріальна допомога від Заходу у вигляді обладнання та технологічних платформ, які дадуть їй можливість захищати себе і свої кордони.

"Змістовна і істотна присутність НАТО в Чорному морі є стратегічною необхідністю. Євроатлантичне співтовариство має також продовжувати зовнішній тиск на Росію, щоб ця країна припинила дестабілізацію України, виконувала Мінські домовленості, негайно повернула всіх політичних в'язнів, припинила порушення прав людини на окупованих територіях України і відновила свободу судноплавства в Керченській протоці", – підкреслила доповідач.

Источник: segodnya.ua

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