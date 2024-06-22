У Польщі відреагували на рішення США надати Україні пріоритет у поставках ракет до Patriot і NASAMS

"Це завжди проблема, коли постачання затримуються, особливо коли відбувається модернізація польської армії.

Нас захищають, серед іншого, американські пускові установки, є і британські системи", — сказав президент Анджей Дуда в інтерв’ю Radio Zet.

Водночас, на його думку, така ситуація свідчить про потребу збільшення виробництва озброєнь у Європі.

"Вільний світ звик жити без воєн, без загроз. Зараз, коли є попит на боєприпаси, склади порожні.

І це величезна проблема сьогодні, потрібно повертатися до нормального виробництва, відновлювати ланцюги постачань і дивитися на те, що світ змінився", — додав він.

Джерело: https://t.me/znua_live/153921

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