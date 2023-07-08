У шкільному класі – без гаджетів! (Але не у нас)

Уряд Нідерландів заборонив використовувати мобільні телефони, смарт-годинники і планшети у класах шкіл, оскільки вони зважають навчанню.

Це рішення поки що не є юридичним, ініціатива буде впроваджена з початку начального року за домовленістю зі школами. Винятки стосуватимуться лише учнів з особливими потребами, а також класів, орієнтованих на розвиток цифрових навичок.

"Мобільним телефонам не місце в класі. Учні повинні мати можливість сконцентруватися і мати всі можливості для того, щоб добре вчитися. Ми знаємо з наукових досліджень, що мобільні телефони на це негативно впливають", - сказав міністр освіти Роберт Дейкграаф.

Рішення уряду Нідерландів з’явилося після того, як аналогічно вирішили минулого тижня у Фінляндії. Низка інших країн, зокрема, Велика Британія та Франція також обговорюють доцільність заборони мобільних телефонів у школах.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/17728

Тю, а електронні підручники як?

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