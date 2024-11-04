У США більше 70 млн громадян достроково проголосували на виборах президента

Найбільше дострокових голосів віддали у Флориді, Техасі та Каліфорнії. 37,4 млн людей проголосували на дільницях, 32,6 млн — поштою. Такі дані наводить Лабораторія виборів станом на вечір п'ятниці.

Камала Гарріс тим часом неочікувано випереджає Дональда Трампа в Айові (47% проти 44%) — штаті, де експрезидент перемагав двічі. Про це свідчить опитування Des Moines Register. Востаннє демократи лідирували в Айові у 2012 році.

(https://www.desmoinesregister.com/story/news/politics/iowa-poll/2024/11/02/iowa-poll-kamala-harris-leads-donald-trump-2024-presidential-race/75354033007/)

Джерело: https://t.me/gruntmedia/49649

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