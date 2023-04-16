Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:55
Просмотров: 117

Угорщина заборонила імпорт аграрної продукції з України

Угорщина заборонила імпорт аграрної продукції з України

Про це повідомляє видання 24.hu з посиланням на міністра сільського господарства країни Іштвана Надя.

"Уряд зобов'язується представляти інтереси угорських фермерів, і за відсутності дієвих заходів з боку Євросоюзу, він, як і Польща, тимчасово заборонить імпорт зернових та олійних культур з України та деяких інших сільськогосподарських продуктів в Угорщину", – заявив Іштван Надь.

За його словами, це обмеження триватиме до 30 червня 2023 року. За цей час Євросоюз зможе знайти рішення у ситуації, що склалася, оскільки продовження нинішніх ринкових тенденцій завдасть серйозної шкоди угорському сільському господарству. Адже, як стверджує Надь, українське сільське господарство, яке працює з виробничими практиками, що більше не дозволені в ЄС і, як наслідок, з надзвичайно низькими виробничими витратами, почало експортувати на європейський ринок велику кількість м'яса птиці, яєць і меду, на додаток до зернових і олійних культур. Це унеможливило збут продукції угорськими та центральноєвропейськими фермерами.

Джерело: lb.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Служба военной контрразведки и команда CERT Polska (CERT.PL) разоблачили широкомасштабную шпионскую кампанию, связанную с российскими спецслужбами
Сегодня 09:41    110
Міністр Лісовий закликав обговорити питання про скорочення кількості шкільних предметів
Сегодня 09:28    103
«Бахмут скоро здадуть, а Україна неспроможна держава»: Моніторинг ворожої пропаганди
Сегодня 09:15    128
В ночь на Пасху оккупанты нанесли массированный удар по Запорожью
Сегодня 09:05    127
Загарбники на ТОТ вимагають від «адміністрацій» списки колаборантів з паспортами рф
Сегодня 09:02    100
Держдума "викрила" американські біолабораторії в Україні... на основі  фейкових публікацій болгарської агентеси кремля
Сегодня 08:12    143
ISW, 15 апреля
Сегодня 08:08    128
«Автоматы, они же повыдавали нам старье все. Половина клинит» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:00    130
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.23 орієнтовно
Сегодня 07:58    122
Польща заборонила ввезення зерна та іншої с/г продукції з України
Сегодня 07:49    190
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 