Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:24
Просмотров: 52

Украина поднялась в рейтинге Doing Business

Украина поднялась в рейтинге Doing Business

Украина поднялась сразу на 7 пунктов в рейтинге Doing Business-2020 и заняла 64 место среди 190 стран.

Это позитивный сигнал для украинских предпринимателей и "зеленый свет" для иностранных инвесторов, написал в Facebook премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"И это только начало! Мы продолжаем работу в этом направлении: три дня назад заработал Кодекс о банкротстве. Несколько недель назад - закон о стимулировании инвестиционной деятельности, активизируем процессы дерегуляции", - отметил Гончарук.

Он добавил, что за последний год Украина продемонстрировала наибольший прогресс по таким компонентам, как защита миноритарных акционеров - это +27 пунктов благодаря открытию информации о конечных выгодоприобретателях. Получение разрешения на строительство - это +10 пунктов за счет устранения требований к найму независимого проектанта и инженера технадзора и введя систему онлайн-уведомлений, а также уменьшила стоимость разрешений на строительство в пределах Киева.

В целом за последние 5 лет (время президентства Петра Порошенко) Украина выросла в рейтинге Doing Business на 48 позиций.

Doing Business - это рейтинг простоты ведения предпринимательской деятельности. Позволяет определить качество правил регулирования предпринимательской деятельности, что повышают или ограничивают деловую активность, и их применение в 183 странах, а также выбранных отдельных городах. Всемирный банк рассчитывает этот индекс с 2003 года по таким критериям, как легкость открытия нового бизнеса, получение разрешения на строительство, регистрация собственности, получение займа, защита прав инвесторов, уплата налогов, законодательная защита контрактов и тому подобное.

Источник: gazeta.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Призрак дефолта не даёт покоя Украине
Сегодня 10:57    221
Зеленский хочет ликвидировать госмопонолию на производство спирта: хорошо это или плохо?
Сегодня 08:32    140
Российский завод, строящий корветы проекта 20380 планомерно уходит на дно
Сегодня 07:35    146
На шару и уксус... сладкий!
23.10.2019 09:59    297
Ще один виробник сигарет відкликає 350 мільйонів сплаченого акцизу
23.10.2019 09:14    259
Три мифа и три плюса нового закона об аренде госимущества
22.10.2019 08:23    126
В Украину пришло пятое судно с углем из Колумбии
22.10.2019 07:27    132
Власти РФ нашли необычный источник роста доходов населения
21.10.2019 08:44    348
С начала года Украина взяла $14 млрд новых долгов
21.10.2019 08:16    151
Літак флагмана українського легкого літакобудування встановив світовий рекорд
21.10.2019 07:39    194
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 