Украина поднялась в рейтинге Doing Business

Украина поднялась сразу на 7 пунктов в рейтинге Doing Business-2020 и заняла 64 место среди 190 стран.

Это позитивный сигнал для украинских предпринимателей и "зеленый свет" для иностранных инвесторов, написал в Facebook премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"И это только начало! Мы продолжаем работу в этом направлении: три дня назад заработал Кодекс о банкротстве. Несколько недель назад - закон о стимулировании инвестиционной деятельности, активизируем процессы дерегуляции", - отметил Гончарук.

Он добавил, что за последний год Украина продемонстрировала наибольший прогресс по таким компонентам, как защита миноритарных акционеров - это +27 пунктов благодаря открытию информации о конечных выгодоприобретателях. Получение разрешения на строительство - это +10 пунктов за счет устранения требований к найму независимого проектанта и инженера технадзора и введя систему онлайн-уведомлений, а также уменьшила стоимость разрешений на строительство в пределах Киева.

В целом за последние 5 лет (время президентства Петра Порошенко) Украина выросла в рейтинге Doing Business на 48 позиций.

Doing Business - это рейтинг простоты ведения предпринимательской деятельности. Позволяет определить качество правил регулирования предпринимательской деятельности, что повышают или ограничивают деловую активность, и их применение в 183 странах, а также выбранных отдельных городах. Всемирный банк рассчитывает этот индекс с 2003 года по таким критериям, как легкость открытия нового бизнеса, получение разрешения на строительство, регистрация собственности, получение займа, защита прав инвесторов, уплата налогов, законодательная защита контрактов и тому подобное.

Источник: gazeta.ua

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