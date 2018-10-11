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Украинцы смогут не переплачивать за тепло в квартирах

Украинцы смогут не переплачивать за тепло в квартирах

Теперь всем украинцам доступен поквартирный учет потребления тепла. Об этом сообщает пресс-служба ХОГА со ссылкой на постановление Кабинета министров Украины.

Согласно постановлению «Об утверждении Порядка определения технической возможности установки узлов распределительного учета тепловой энергии и экономической целесообразности установки приборов – распределителей тепловой энергии»  теперь владельцы квартир, которые установят квартирные счетчики (при горизонтальной разводке инженерных сетей в доме) или приборы-распределители на отопительные приборы (при вертикальной разводке), смогут регулировать температуру в своих квартирах, экономить тепло и платить по собственному счетчику, а не за перерасход нерадивого соседа. Доплата составит только за обогрев общих мест пользования и вспомогательных помещений согласно площади их квартиры.

Для системы учета с помощью приборов-распределителей необходимо, чтобы их установили не менее 50% жильцов многоквартирного дома. Оплата установки такой системы осуществляется за счет  собственников квартиры.

Выбор потребителями оптимальной системы индивидуального учета осуществляется при технической возможности инженерных систем и экономической целесообразности для каждого дома.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: ЖКХ

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