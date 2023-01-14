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Украинский ударный дрон на 1000 км уже испытали в небе - «Укроборонпром»
Государственный концерн «Укроборонпром» выпустил первый образец беспилотника с дальностью поражения тысяча километров и возможностью полезной нагрузки до 75 кг.
В концерне сообщили, что максимально ускорили производство данного образца, «испытали его в воздухе» и готовятся к следующему этапу - демонстрации возможностей дрона-камикадзе руководству Сил обороны.
Москва, спишь?
Джерело: https://t.me/u_now/82374