Украинский ударный дрон на 1000 км уже испытали в небе - «Укроборонпром»

Государственный концерн «Укроборонпром» выпустил первый образец беспилотника с дальностью поражения тысяча километров и возможностью полезной нагрузки до 75 кг.

В концерне сообщили, что максимально ускорили производство данного образца, «испытали его в воздухе» и готовятся к следующему этапу - демонстрации возможностей дрона-камикадзе руководству Сил обороны.

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Джерело: https://t.me/u_now/82374

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