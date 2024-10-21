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Україна отримає 12 САУ Caesar від Франції за рахунок заморожених активів рф — BFMTV

Україна отримає 12 САУ Caesar від Франції за рахунок заморожених активів рф — BFMTV

"Франція "повернула" 300 мільйонів євро відсотків із заморожених російських активів для закупівлі військового обладнання для України в кінці року, включаючи 12 нових артилерійських систем Caesar", — цитує канал міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню.

У Міністерстві оборони Франції також зазначили, що з початку 2022 року Франція передала Україні 67 гармат, і за планом, до кінця 2024 року ця кількість має становити 80 переданих гармат.

Окрім цього, Лекорню зазначив, що вищезгаданих коштів вистачить для закупівлі додаткових 155-мм артилерійських снарядів, зенітних ракет Aster-30, авіаційних високоточних бомб AASM, а також переносних зенітно-ракетних комплексів Mistral разом з новими ракетами.

Джерело: https://t.me/znua_live/172616

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