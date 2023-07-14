На другому році широкомасштабної війни українці так само, як і на її початку, не готові до територіальних поступок агресору — опитування Центру Разумкова на замовлення ZN.UA. (https://zn.ua/ukr/war/skilki-ukrajintsiv-hotovi-viddati-rosiji-donbas-ta-krim-rezultati-opituvannja-na-zamovlennja-dtua.html),

"Віддати" росії Донбас задля припинення війни готові лише 3,8% респондентів, Крим — 4,3%.

Ще 9,8% опитаних українців готові погодитись на деокупацію лише тих територій, які росія захопила з 24 лютого 2022 року.

Майже 76% опитаних українців взагалі не вважають прийнятними територіальні поступки загарбникові:

● близько 63% — за повернення Україною всіх територій і відновлення суверенітету в кордонах 1991-го;

● 13% — за виконання рф усіх пунктів української формули миру.

**У травні 2022 року 82% українців, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології, не були готові до жодних територіальних поступок агресору в обмін на мир.

Неприйнятною потенційну угоду з росією на умовах територіальних поступок вважали 89% українців, опитаних дослідницьким інститутом NORC при Чиказькому університеті.

У лютому 2023 року КМІС провів нове дослідження. Неготовими віддавати рідну землю агресорові виявилися 87% опитаних українців.

Джерело: https://t.me/znua_live/102327

Новости портала «Весь Харьков»