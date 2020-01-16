Уряд не планує формувати страхові запаси газу на 2020 рік

Кабінет міністрів не планує формувати страховий запас природного газу на 2020 рік.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, з посиланням на сайт Мінекоенерго.

Згідно з оприлюдненим на сайті Міністерства енергетики та захисту довкілля проектом постанови ("Про затвердження розміру страхового запасу природного газу на 2020 рік"), уряд планує затвердити розмір запасу на рівні 0%.

"Установити, що у 2020 році постачальники природного газу створюють страховий запас природного газу у розмірі 0% від запланованих місячних обсягів постачання постачальником природного газу споживачам на наступний місяць", - йдеться в проекті постанови.

Голова ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон, вважає, що створення страхового запасу газу на 2020 рік у середині січня вже не має сенсу, але пропонує задуматися про зиму 2020/21 років.

"Очевидно, що створювати страховий запас на 2020 рік у середині січня вже немає сенсу, але треба думати вже про наступну зиму. Хто створюватиме запас газу на зиму 2020/21? Знову уряд зобов'яже "Нафтогаз"? Чи будуть у "Нафтогазу" виділені кошти на створення такого запасу?

А це можуть бути сотні мільйонів доларів. Я особисто вважаю, що всі учасники ринку мають нести солідарну відповідальність за створення такого запасу газу", - написав Макогон на своїй сторінці в Facebook.

Нагадуємо:

На думку Макогона через 5 років транзит газу з РФ по території України, залишиться на рівні 40 мільярдів кубометрів на рік, але газотранспортна система повинна бути готова і до іншого розвитку подій.

Раніше Макагон заявлял, що незабаром газотранспортна система України буде оптимізована під потужність транзиту в 40 мільярдів кубометрів газу в рік.

Також голова "Оператору газотранспортної системи України" розраховує, що українська й російська сторони з часом зможуть повернутися до питання зберігання Росією газу в українських підземних сховищах.

Источник: epravda.com.ua

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