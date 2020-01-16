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Уряд не планує формувати страхові запаси газу на 2020 рік

Уряд не планує формувати страхові запаси газу на 2020 рік

Кабінет міністрів не планує формувати страховий запас природного газу на 2020 рік.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, з посиланням на сайт Мінекоенерго.

Згідно з оприлюдненим на сайті Міністерства енергетики та захисту довкілля проектом постанови ("Про затвердження розміру страхового запасу природного газу на 2020 рік"), уряд планує затвердити розмір запасу на рівні 0%.

"Установити, що у 2020 році постачальники природного газу створюють страховий запас природного газу у розмірі 0% від запланованих місячних обсягів постачання постачальником природного газу споживачам на наступний місяць", - йдеться в проекті постанови.

Голова ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон, вважає, що створення страхового запасу газу на 2020 рік у середині січня вже не має сенсу, але пропонує задуматися про зиму 2020/21 років.

"Очевидно, що створювати страховий запас на 2020 рік у середині січня вже немає сенсу, але треба думати вже про наступну зиму. Хто створюватиме запас газу на зиму 2020/21? Знову уряд зобов'яже "Нафтогаз"? Чи будуть у "Нафтогазу" виділені кошти на створення такого запасу?

А це можуть бути сотні мільйонів доларів. Я особисто вважаю, що всі учасники ринку мають нести солідарну відповідальність за створення такого запасу газу", - написав Макогон на своїй сторінці в Facebook.

Нагадуємо:

На думку Макогона через 5 років транзит газу з РФ по території України, залишиться на рівні 40 мільярдів кубометрів на рік, але газотранспортна система повинна бути готова і до іншого розвитку подій.

Раніше Макагон заявлял, що незабаром газотранспортна система України буде оптимізована під потужність транзиту в 40 мільярдів кубометрів газу в рік.

Також голова "Оператору газотранспортної системи України" розраховує, що українська й російська сторони з часом зможуть повернутися до питання зберігання Росією газу в українських підземних сховищах.

Источник: epravda.com.ua

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Темы: газ, Украина

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