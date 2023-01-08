Уступки Маккарти

Всё-таки после 15 голосований спикером был избран Маккарти. И, на самом деле, Маккарти после первого голосования был другим, нежели Маккарти после череды сделок с консервативными республиканцами.

Маккарти всегда придерживался относительного центризма, тем самым будучи неудобной кандидатурой для ультраправых республиканских маргиналов.

Представители этого блока настолько сошли с ума, что начали диктовать условия всем, включая "духовного наставника" Трампа. Самое интересное, что они поставили 90% Республиканской Партии на счётчик, требуя выполнить все их политические требования для становления Маккарти спикером.

И это тот случай, когда хвост машет собакой. "Свои" республиканцы, конечно, ближе, чем "чужие" демократы, но сделка со "своими" оказалась сильно дороже, чем "демократическая" цена.

Не совсем верно для репутации партии идти на сделку с соперниками и политическими врагами, однако вопрос политической чистоплотности тут достаточно спорный.

Безусловно, Маккарти не совершил партийное предательство. Но Маккарти совершил внутрипартийный переворот, позволив не просто разинуть рот, но и диктовать правила представителям абсолютного меньшинства.

Для получения должности Маккарти пришлось соглашаться на требования консервативной кучки по вопросам бюджета. Причем основные проблемы касались как раз военного бюджета, а это то, на чем держится помощь Украине со стороны США.

"Сделка Маккарти" была не просто с консерваторами: она была с фактическими врагами украинской помощи. Она была с теми, кто не аплодировал Зеленскому, попутно вещая, что необходимо помощь Украине снизить или вовсе прекратить.

Теперь главный момент. Маккарти был и остаётся принципиальным сторонником помощи Украине. И демократы совместно со здравыми республиканцами поставят Украине необходимое оружие. Очень надеюсь, что в срок, и маргинальные республиканцы не смогут существенно снизить темпы военных поставок.

Но сделка Маккарти с консерваторами является проблемой по той причине, что нездоровый механизм "хвост виляет собакой" позволяет очень небольшой группе тормозить работу Конгресса. Более того, эта группа республиканцев проникает в достаточно фундаментальные институты голосования в Конгрессе. Она проникает в святая святых - "алтарь законотворчества" - ту самую процедурную комиссию, которая негласно определяет, что будет отдано на голосование в Конгресс, а что будет бюрократически похоронено, так и не дойдя до голосования.

Это опасно тем, что ультраконсерваторы не просто получают диспропорциональное количество мест в одной из ключевых комиссий, так они ещё и могут "влиять" на остальных республиканцев, тем самым осложняя работу по лоббированию военных поставок полностью единым демократам.

И если Сенат контролируется демократами, а республиканцы в нем представляют проукраинские силы, то Палата Представителей оказывается в подвешенном состоянии. И проекты респов не смогут пройти базовую процедуру, если "ультра" группа не окажется с остальными республиканцами заодно.

При этом именно Палата Представителей контролирует все бюджетные процедуры. Если говорить упрощённо, то основные денежные процедуры должны будут проходить нынешний дурдом в нижней палате Конгресса, из-за чего адекватно функционирующая верхняя палата оказывается с хорошими проектами, но без стабильного механизма их реализации. Нужно либо "предавать партию", либо "предавать честь", позволяя нафталиновому склепу контролировать ход Конгресса.

Так что победа Маккарти после сделки с консерваторами - это риск для Украины.

Помощь не будет остановлена. Но республиканцы получили механизм, позволяющий создавать искусственные проблемы военным поставкам. Прекратить помощь республиканцы не смогут, но растянуть по времени поставки - вполне. Любителям архаики передали охапку дров, и они будут этими дровами швыряться под колеса новых грандиозных поставок.

Демократы кое-что придумали, поэтому пока под политическими разломами ходить безопасно. Пока - это около 6 месяцев. Эта фаза войны (до лета) проработана. Надеемся, что в дальнейшем "казус консерваторов" будет разрешен.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7716

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