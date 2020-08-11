Уволен директор облдепартамента здравоохранения

Вадим Иванников освобожден от должности директора департамента охраны здоровья Харьковской облгосадминистрации.

Соответствующее распоряжение председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера опубликовано на официальном сайте.

В документе сообщается, что основанием для увольнения стало заявление Вадима Иванникова от 6 августа. Иванников уволен по согласованию сторон. 51-летний Вадим Иванников стал главой департамента в марте. До этого он работал главным врачом Краматорской городской клинической больницы №1.

В марте председатель ХОГА Алексей Кучер уже увольнял Иванникова с должности, но восстановил, поскольку распоряжение об увольнении было подписано в момент, когда чиновник находился на больничном.

В апреле и мае в областной инфекционной больнице возникли проблемы - как материальные, так и организационные. По словам директора медучреждения Павла Нартова, он сообщал о них в профильный департамент, но не получил должной реакции.

26 мая глава облгосадминистрации Алексей Кучер сказал, что вину в сложившейся ситуации в больнице видит как со стороны областного департамента, так и со стороны директора больницы. Иванников находился на больничном с конца мая.

Источник: sq.com.ua

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