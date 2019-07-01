З липня змінюється вартість оформлення закордонних паспортів та ID-карт

З 1 липня вартість виготовлення закордонного паспорта для українців зросте.

Про це поінформувала прес-служба ДМС.

Повідомляється, що з 1 липня 2019 року набирає чинності постанова уряду, згідно з якою прийнято нові суми вартості адміністративних послуг у сфері міграції.

Згідно зі змінами, вартість оформлення документів з безконтактним електронним носієм зросте в середньому на 20%. Такими документами є паспорт громадянина України (ID-картка, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, біометричні посвідчення для іноземців на тимчасове та постійне проживання. У той же час зміниться і вартість бланків документів з безконтактним електронним носієм.

Паспорт громадянина України: перше виготовлення - безкоштовно; до 20 робочих днів - 345 грн (було 279 грн); терміном до 10 робочих днів — 471 грн (було 366 грн).

Закордонний паспорт: до 20 робочих днів - 682 грн (було 557,32 грн); до 7 робочих днів - 1034 грн (було 810,32 грн).

Вартість оформлення документів підвищується вперше, починаючи з 2016 року, зазначили в ДМС.

Підвищення збільшить надходження до місцевих бюджетів в 2019 році на близько 200 млн грн, які будуть спрямовані, зокрема, на виконання програм місцевого значення.

"Також звертаємо увагу громадян, які вже здійснили оплату адміністративного збору з метою отримання послуги, але не встигли оформити документ до 30 червня 2019 року. Для таких осіб передбачена можливість здійснити доплату для отримання державної послуги", - йдеться в повідомленні.

Источник: aspi.com.ua

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