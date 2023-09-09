Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:44
Просмотров: 104

За 40 лет своего бессмысленного существования дефективным уродцам Ми-28 всё-таки нашли применение!

За 40 лет своего бессмысленного существования дефективным уродцам Ми-28 всё-таки нашли применение!

Теперь, ударный вертолёт, который оказался совершенно бесполезным в условиях реальной, полномасштабной войны, будет охотится на... БПЛА!

В российских войсках будут созданы специальные вертолетные подразделения охотников на БПЛА, которые будут комплектоваться Ми-28Н.

Таким образом российское командование решило решить как проблему налётов неизвестных дронов-камикадзе, так и проблематику сотни железяк, по $18 млн каждая.

Что самое смешное, на такую мысль российское командование подтолкнуло применение Ми-28Н против дрона в Орловской области, где вертолёт из 30-мм 2А42 пытался дюжиной пристрелок попасть по дрону UJ-22 Airborne, а так же случай когда Ми-28Н, внимание, отогнал (!!!) дрон от побережья Крыма. Отогнал!!!

В общем, 40 лет из Ми-28 пытались сделать вразумительный ударный вертолёт, который бы мог худо-бедно, но применятся в боевых действиях, а не только убивать зрение экипажей и даже пытались африканским странам его слить за бесплатно, но... Охотник на дронов и то, весьма сомнительный по КПД.

https://t.me/zloyodessit/20049

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ограничения на выезд за границу будут касаться только мобилизованных женщин
Сегодня 09:26    14
Мережею шириться відео, де одесити на мітингу нібито вимагали «Україну без Зеленського». Це – неправда
Сегодня 09:14    37
СБУ ліквідувала нові схеми ухилення від призову у трьох областях України: серед затриманих – посадовець ВЛК
Сегодня 09:02    52
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.23 орієнтовно
Сегодня 08:59    59
Харківщина, 9 вересня
Сегодня 08:41    64
Атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України можуть початися вже наприкінці вересня або на початку жовтня — Reuters
Сегодня 08:39    64
В России увеличили возраст призыва
Сегодня 08:27    90
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 09 вересня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:05    89
«Серёжка тоже обмундирование сам себе покупает. и зимнее покупал, и летнее» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:05    103
Литва передала Украине 4,5 млн единиц боеприпасов
Сегодня 07:54    87
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 