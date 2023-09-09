За 40 лет своего бессмысленного существования дефективным уродцам Ми-28 всё-таки нашли применение!

Теперь, ударный вертолёт, который оказался совершенно бесполезным в условиях реальной, полномасштабной войны, будет охотится на... БПЛА!

В российских войсках будут созданы специальные вертолетные подразделения охотников на БПЛА, которые будут комплектоваться Ми-28Н.

Таким образом российское командование решило решить как проблему налётов неизвестных дронов-камикадзе, так и проблематику сотни железяк, по $18 млн каждая.

Что самое смешное, на такую мысль российское командование подтолкнуло применение Ми-28Н против дрона в Орловской области, где вертолёт из 30-мм 2А42 пытался дюжиной пристрелок попасть по дрону UJ-22 Airborne, а так же случай когда Ми-28Н, внимание, отогнал (!!!) дрон от побережья Крыма. Отогнал!!!

В общем, 40 лет из Ми-28 пытались сделать вразумительный ударный вертолёт, который бы мог худо-бедно, но применятся в боевых действиях, а не только убивать зрение экипажей и даже пытались африканским странам его слить за бесплатно, но... Охотник на дронов и то, весьма сомнительный по КПД.

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