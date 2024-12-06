За кордоном масово відмовляють у видачі паспортів хлопцям, які виїхали з України до 18 років, — «Судово-юридична газета»

Судячи з пояснень заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко з приводу причин невидачі паспортів хлопцям за кордоном, які виїхали до досягнення 18 років, їх вважають порушниками військового обліку, і вони отримають документи, коли запрацює дистанційна сплата штрафів.

Як зазначили у Комітеті, відмови паспортних сервісів офіційно пояснюються відсутністю «технічної можливості» передати відомості про особу до Реєстру призовників «Оберіг». За даними МВС, для оформлення були прийняті документи лише у 9 осіб, в яких відсутній запис в Реєстрі «Оберіг».

«Це спонукає молодих громадян звертатися до іноземних держав для отримання тимчасових документів, оскільки вони не мають можливості стати на військовий облік та отримати паспорт. І це при тому, що вони не підлягають мобілізації» - зазначили у Комітеті.

Таким чином, незважаючи на прийняття постанови про цифровізацію процесу №932, досі є невирішеним питання механізму постановки на військовий облік чоловіків 18-20 років, які виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення і до досягнення ними 18 років, і не встигли вчасно стати на облік.

Ці хлопці не можуть стати на військовий облік без повернення до України і явки до ТЦК, і, відповідно, позбавлені можливості щодо оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України і закордонного паспорту.

Джерело: sud.ua

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