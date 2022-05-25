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Загарбники змушують маріупольців платити гроші за перепоховання - радник мера

Загарбники змушують маріупольців платити гроші за перепоховання - радник мера

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники змушують людей платити гроші за дозвіл перепоховати людей.

Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телеканалу "Рада", передає Укрінформ.

"Ввели окупантську "контору", яка цим всім керує. Почала збирати гроші з людей окремо за перепоховання. А як не хочеш сплачувати гроші, то пропонують: давай ми знімемо відео, де вийдемо на могилу, яка підлягає ексгумації, і ти розповіси, що це зробила українська армія", - зазначив Андрющенко.

Як повідомляв Укрінформ, у Маріуполі під час розбору завалів багатоповерхівки в районі приміської АЗС-2 по проспекту Миру в підвалі знайшли близько 200 тіл загиблих.

Агресія росії спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомбили беззбройних мешканців, блокували гуманітарну допомогу.

Місто практично зруйновано – і житлові будинки, і об’єкти інфраструктури, і школи, і лікарні, і підприємства. Маріуполь без нормального енерго-, водо- та газопостачання.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявляв, що від початку російського вторгнення у місті загинули до 20 тис. мирних жителів.

Колаборанта рф Костянтина Іващенка російські загарбники оголосили «мером» Маріуполя та роблять картинку «відновлення життя міста».

Источник: ukrinform.ua

Фото: Петро Андрющенко, Telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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