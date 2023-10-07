Зарплаты военным в октябре выплатят в срок, - глава бюджетного комитета Пидласа

Рада приняла закон про изменения в бюджет 2023 года, который выделяет 303 млрд грн на зарплаты военным и закупку военной техники.

Глава комитета Роксолана Пидласа ответила на более 1000 поправок и провела за трибуной в общей сложности 11,5 часов.

Вчера нардеп Железняк заявил, что Пидласа побила парламентский рекорд по беспрерывному пребыванию докладчика на трибуне, когда 5 октября защищала законопроект 10 часов 25 минут.

Джерело: https://t.me/truexanewsua/80862

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