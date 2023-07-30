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Зібрали головні бізнес-новини тижня, що минає
● Нацбанк знизив облікову ставку до 22% через сповільнення інфляції та необхідність економії державних коштів;
● Національний банк України прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року становитиме 10,6%;
● У Сенс Банк призначили нових членів правління та наглядової ради: хто вони;
● Під час війни структура банківського сектору змінюється: п’ять банків пішли на ліквідацію, один націоналізовано, ще один може бути створено;
● Українські банки вперше з початку повномасштабної війни заявили про зростання попиту на споживчі кредити.
Джерело: https://t.me/liganet/29707