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Зеленський просить Раду скасувати обмеження зарплат чиновників

Зарплаты чиновников: сколько должен получать чиновник и какие ...

Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 липня розгляне скасування обмеження зарплат чиновників на період карантину у 47 тисяч гривень, що раніше схвалили нардепи.

Джерело: Розпорядження на сайті ВР, проєкт закону №3708 https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/195592.html http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69225

Деталі: У порядку денному позачергового засідання, ініційованого президентом, нардепам пропонують проголосувати за те, щоб вказане обмеження діяло не більше трьох місяців з дня застосування цієї норми.

Водночас запровадили верхню межу для заробітних плат чиновників ще 13 квітня, коли ухвалили держбюджет. Таким чином, у випадку схвалення парламентом, 13 липня термін дії обмеження має завершитись.

Нагадаємо:

10 квітня президент Володимир Зеленський просив нардепів підтримати обмеження зарплат чиновників на період карантину.

Нардепи ухвалили 13 квітня зміни до держбюджету, якими на період карантину визначили граничну суму зарплат чиновників та суддів у 10 мінімальних заробітних плат. (Мінімальна зарплата наразі встановлена на рівні 4723 гривні).

Пізніше Вища рада правосуддя заявила, що тимчасове обмеження суддівської винагороди порушує конституційні гарантії як незалежності суддів, так і судової влади в цілому.

Аналогічне рішення прийняли і у Кабміні для керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній.

Источник: epravda.com.ua

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