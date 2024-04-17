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37 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести

37 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести

Почти 37 тысяч человек в Украине считаются пропавшими без вести: дети, гражданские и военные.

Об этом уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец написал в своем Telegram-канале.

Лубинец также сообщил, что Украина верифицировала около 1700 человек, незаконно задержанных рф (это люди верифицированы Международным Комитетом Красного Креста (МККК) и другим способом); пока домой удалось вернуть только 147 гражданских.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/34435

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