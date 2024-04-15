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Цього тижня неслося – розповідаємо, що саме

Цього тижня неслося – розповідаємо, що саме

Ухвалений мобілізаційний законопроєкт, іранська «чесна обіцянка» і стурбована стурбованість через атаки на НПЗ. Цього тижня неслося – розповідаємо, що саме.

● Рада прийняла законопроєкт про мобілізацію. Але з нього прибрали норму про демобілізацію та ротацію – протягом 8 місяців її розглянуть в окремому документі. Тепер замість строкової запроваджується базова військова служба, а люди з інвалідністю матимуть право звільнитися від служби.

● Ескалаційне: удари по російських НПЗ продовжують тривожити Сполучені Штати. Ллойд Остін каже, що атаки можуть вплинути на енергетичні ринки світу. Його помічниця теж занепокоїлася: бо вважає ці удари «по цивільних цілях». Зеленський раніше вже радив «засуджувачам» приїхати до Харкова, тому stay tuned.

● Іран запустив по Ізраїлю понад 300 БПЛА і ракет. Більшість із цього всього знищила союзницька авіація ще за межами Ізраїлю. Іран раніше анонсував атаку як помсту за удар АОІ по посольству в Сирії. Словом, закінчилося все швидко, а, як пишуть ЗМІ, Байден переконав Нетаньяху не завдавати удару у відповідь.

● На тлі атак на енергетичну інфраструктуру маємо трохи підсилення від союзників. Німеччина передає Patriot, Литва — обладнання зі своїх ТЕЦ і АЕС.

● І про рекордну швидкість шакалячого експресу. На тижні Нацгвардія провела тендер на закупівлю турнікетів. Переміг там виробник турнікетів «Дніпро», які чимало медиків вважають неякісними. На сполох збили швидко, наступного дня тендер скасували і питання закрили.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/43863

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