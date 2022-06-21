«Зеленый» город и центр образования - каким видят Харьков мировые специалисты

Международный форум, на котором обсудили привлечение инвестиций для послевоенного восстановления Харькова, провели сегодня, 20 июня, онлайн.

В нем приняли участие представители финансовых учреждений, ООН, Европейского Союза, правительства Украины и городской власти Харькова, а также команда архитекторов во главе с британцем Норманом Фостером, которые разрабатывают новый Генеральный план города Харькова.

На форуме сообщили, что новый Генплан города в первую очередь отразит следующие аспекты: восстановление жилья и услуг, оценка ущерба (в том числе транспортной инфраструктуры), ремонт и реконструкция объектов социальной сферы и критически важных объектов. Специалисты создадут основу для долгосрочной перспективы, которая подразумевает создание стратегии строительства, а также восстановление зданий, коммуникаций и транспорта, пересмотр прошлых планов развития Харькова. Таким образом, будет создана сеть из тематических проектов внутри одного большого проекта.

Как сообщил профессор Оксфордского университета, специалист в области технологических и экономических изменений Ен Голдин, на основе Генплана будет обеспечена экономическая стратегия процветания. По его словам, Харьков должен стать центром знаний. Важно привлекать лучшие таланты страны и создавать для них комфортные условия, предлагать рабочие места с высокой доходностью, открывать бизнес-школы. Он подчеркнул, что ЕС поддержит «зеленую» экономику - отказ от автотранспорта в пользу вело- и пешеходных дорожек. Харьков должен стать «зеленым» городом, но сохранить позиции индустриального центра.

«Трагедия войны должна быть преобразована в новое представление о городе. Мы общались с потенциальными и существующими партнерами – ЕБРР, ЕИБ и рядом других учреждений. Доброй воли - много, усилия будут предприняты. Мы испытываем оптимизм, что по завершению конфликта Харьков будет городом, о котором мы мечтаем», - сообщил Ен Голдин.

В свою очередь Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил, что нужно будет модернизировать жизнеобеспечение города - построить новые микрорайоны, обеспечить безопасность жителей, создать IT- и индустриальные парки. По его словам, в Харькове могут собирать те же электробусы и частично трамваи, чтобы поставлять их на всю Украину. Также мэр Харькова отметил, что важно перейти на новые технологии водоснабжения, водоочистки, тепло- и газоснабжения. Необходимо использовать электробусы вместо старых автобусов, новые бесшумные скоростные трамваи, обновить подвижной состав вагонов метрополитена. Городской голова подчеркнул, что, несмотря на войну, в Харькове не отказываются от планов по строительству новых станций метро. Также, по его словам, нужно кардинально изменить систему медицинского обслуживания, а для детей построить современные школы.

«Будущее образование Харькова будет другого уровня. Я очень хочу, чтобы наши дети, на долю которых выпали эти испытания, обучались в лучших школах», - подчеркнул городской голова.

Норман Фостер, со своей стороны, отметил, что присутствующие на встрече специалисты смогут достичь многого.

«Создается сеть, которая имеет общие цели. Эта работа должна набирать темпы. Мы верим, что командная работа и мультидисциплинарный подход помогут нам осуществить этот проект», - подчеркнул британский архитектор.

Также в ходе обсуждения Харьков заручился поддержкой европейских институций в вопросах развития транспортной сети, а представители ООН пригласили город стать частью сети по экономическому развитию.

Напомним, что международный форум прошел в Мадриде. В нем лично планировал принять участие Харьковский городской голова Игорь Терехов, который отменил поездку из-за военной ситуации.

Источник: https://t.me/citykharkivua/9641

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