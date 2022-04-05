Зобов'язані зберегти статус Харківщини як освітньої столиці України! - Олег Синєгубов

Провів зустріч з ректорами університетів Харківщини. Зараз наше завдання, попри війну, розвивати освітній потенціал області.

Ми вже проводимо спільні наради із Офісом Президента, Кабміном, аналізуємо пошкодження інфраструктури, розробляємо пріоритетність відновлення.

Закликаю ректорів напрацювати спільні пропозиції до профільного Міністерства щодо преференцій для закладів вищої освіти Харківщини.

У Харкові плануємо створити єдиний орган на базі одного з вишів, який буде опрацьовувати пропозиції для подальшого спільного звернення до Уряду. Ці ініціативи будуть верифіковані всіма закладами освіти області. Ми відстоюємо спільну позицію!

Є підтримка народних депутатів України, тож освітянські питання будемо порушувати й у профільних комітетах.

Найголовніше - це зберегти освітянські кадри, талановитих студентів та відновити зруйновану окупантами матеріально-технічну базу. Разом - ми це зробимо!

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов

Источник: telegram

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