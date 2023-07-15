ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу NATO

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, завершуючи саміт у Вільнюсі в середу, 12 липня 2023 року, вітав прийняття лідерами НАТО важливих рішень з адаптації Альянсу до майбутнього. Союзники узгодили найдетальніші і міцні оборонні плани з часів холодної війни, посилили свої зобов’язання щодо інвестицій в оборону, домовились наблизити Україну до НАТО і поглиблювати партнерства в усьому світі. (English below)

"Ми щойно завершили історичний саміт НАТО.

За минулі два дні ми прийняли важливі рішення для адаптації нашого Альянсу до майбутнього.

Ми узгодили найбільш детальні потужні плани з часів холодної війни.

Ми зміцнили наше зобов’язання щодо інвестицій в оборону.

Ми домовились наблизити Україну до Альянсу і посилити підтримку на тривалий час.

І ми ще більше поглибили наші партнерства в усьому світі.

Я щойно головував на інавгураційному засіданні Ради Україна – НАТО.

Віднині НАТО і Україна будуть зустрічатись в Раді для обговорення і прийняття рішень як рівні.

Це значний крок з наближення України до НАТО.

Я також вітаю нові важливі оголошення про військову підтримку, зроблені союзниками з НАТО на цьому саміті.

Члени Альянсу вже надали на десятки мільярдів доларів військової допомоги для відбиття російського вторгнення.

Десятки тисяч українських солдатів тренуються і оснащуються союзниками з НАТО.

І в міру того, як Україна продовжує звільняти свою територію, ми будемо стояти з нею.

Так довго, скільки потрібно.

Вчора члени Альянсу затвердили новий багаторічний пакет допомоги для України в переході з обладнання і стандартів радянської доби на обладнання і стандарти НАТО і забезпеченні цілковитої оперативної сумісності її збройних сил з військами НАТО.

Україна зараз ближче до НАТО як ніколи раніше.

Члени Альянсу підтвердили, що Україна буде членом НАТО і погодились скасувати вимогу Плану дій з підготовки до членства.

Це змінить шлях України до членства з двоетапного процесу на одноетапний процес.

Ми запросимо Україну до вступу до НАТО тоді, коли члени Альянсу погодяться з тим, що умови виконані.

Це чіткий, потужний і єдиний сигнал від нашого Вільнюського саміту.

Ми повинні забезпечити, щоб коли ця війна завершиться, були надійні домовленості щодо безпеки України, щоб історія знову не повторилася.

Я вітаю те, що багато членів Альянсу вже пообіцяли забезпечувати довготривалу безпекову допомогу для України. Це допоможе стримати будь-яку майбутню агресію з боку Росії після закінчення цієї війни.

Сьогодні вранці ми зустрілись з лідерами Австралії, Японії, Нової Зеландії і Південної Кореї, а також Європейського союзу.

НАТО – регіональний Альянс, але перед нами постають глобальні виклики.

Те, що відбувається в Європі, має значення для Індо-Тихоокеанського регіону, а те, що відбувається в Індо-Тихоокеанському регіоні має значення для Північної Америки і Європи.

Глобальна самовпевненість Пекіна і війна Москви проти України вимагають ще тіснішої координації між НАТО, ЄС і індо-тихоокеанськими партнерами.

Ми засуджуємо ядерні і ракетні програми Північної Кореї, включно з останнім пуском ракети: це порушення численних резолюцій Ради Безпеки ООН і воно загрожує регіональній і глобальній безпеці.

НАТО зміцнює свої зв’язки з Австралією, Японією, Новою Зеландією і Південною Кореєю за допомогою цільових програм партнерства, включно зі спільною роботою над такими питаннями, як безпека на морі, нові технології, кібер, кліматичні зміни і стійкість.

Ми будемо працювати разом ще тісніше, рішуче відстоюючи заснований на правилах міжнародний порядок.

Ми маємо справу з найбільш серйозною безпековою ситуацію за десятки років, але союзники прийняли виклик.

НАТО як ніколи згуртована, міцно стоїть на захисті наших народів і наших цінностей.

Я хотів би на завершення подякувати Президентові Науседі, литовському уряду і мешканцям Вільнюса за те, що приймали цей історичний саміт.

Я з нетерпінням очікую на Вашингтонський саміт наступного року, який відзначатиме 75-ту річницю НАТО."

Пан Столтенберг головував на інавгураційному засіданні Ради Україна – НАТО в середу. Генеральний секретар підкреслив, що віднині НАТО і Україна будуть зустрічатись в Раді «для обговорення і прийняття рішень як рівні». Він також вітав те, що члени Альянсу домовились про новий багаторічний пакет допомоги Україні в переході від обладнання і стандартів радянської доби на обладнання і стандарти НАТО і забезпечення її збройним силам цілковитої оперативної сумісності з НАТО. Пан Столтенберг також вітав нові оголошення кількох членів Альянсу про підтримку.

На саміті члени Альянсу також підтвердили, що Україна буде членом НАТО і домовились скасувати вимогу щодо Плану дій щодо членства. «Це змінить шлях України до членства з двоетапного процесу на одноетапний процес», – сказав пан Столтенберг. «Ми запросимо Україну до вступу до НАТО, коли члени Альянсу погодяться з тим, що умови виконані». Він зазначив, що Україна зараз ближче до НАТО як ніколи раніше».

Генеральний секретар наголосив, що союзники повинні забезпечити, що коли завершиться ця війна, будуть існувати надійні домовленості для безпеки України. Ми вітаємо, що багато союзників вже пообіцяли довгострокову безпекову допомогу Україні.

Раніше, в середу, пан Столтенберг головував на зустрічі членів Альянсу з лідерами Австралії, Японії, Нової Зеландії, Республіки Корея і Європейського союзу. Він сказав, що «НАТО – регіональний Альянс, але перед нами постають глобальні виклики». Генеральний секретар зазначив, що глобальна самовпевненість Пекіна і війна Москви проти України вимагають ще більшої координації між НАТО, ЄС і індо-тихоокеанськими партнерами Китаю, і що вони працюватимуть ще тісніше разом, рішуче відстоюючи міжнародний порядок, заснований на правилах.

На завершення пан Столтенберг сказав, що «НАТО більш згуртована як ніколи раніше» і подякував Президентові Науседі, литовському уряду і мешканцям Вільнюса за те, що приймали цей історичний саміт. Наступний саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, в 2024 році на відзнаку 75-ї річниці заснування Альянсу.

#ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу NATO

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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