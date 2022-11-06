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Голова "Укрзалізниці" розповів, скільки людей, свійських тварин та гуманітарних вантажів перевезла компанія з 24 лютого

Голова Укрзалізниці розповів, скільки людей, свійських тварин та гуманітарних вантажів перевезла компанія з 24 лютого

"Укрзалізниця" із 24 лютого допомогла евакуювати понад 4 млн людей. Про це заявив голова компанії Олександр Камишін під час зустрічі українських залізничників із президентом Володимиром Зеленським 4 листопада, повідомила пресслужба глави держави.

"Коли почалася війна, усі залізничники з першого дня робили те, що ми зараз називаємо "опора безпеки країни". Понад 4 млн осіб евакуйовано. Понад мільйон дітей та понад 120 тис. домашніх тварин. Ми рятували все живе, усе, що могли", – сказав він.

Окрім цього, "Укрзалізниця" перевезла більш як 300 тис. тонн гуманітарних вантажів.

Також Камишін сказав, що із залізничних рейок по всій країні було виготовлено понад 10 тис. протитанкових їжаків.

Голова правління компанії повідомив, що потяги також перевезли більше ніж 200 іноземних делегацій.

Джерело: gordonua.com

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