Кортеж Владимира Зеленского пополнился автомобилем-дублером

Сегодня журналисты зафиксировали, как кортеж Зеленского покидал внутренний двор Конституционного суда. На сей раз в автокараване президента они насчитали шесть машин, хотя в прошлый раз их было пять. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Страны”.

За несколько минут до выезда гаранта – проехала легковушка Volkswagen Passat, которая расчищает автопоток (“кукушка”), потом – микроавтобус Volkswagen Transporter с охраной, следом два одинаковых Mercedes-Benz S-Class с идентичными государственными номерами (в одном из них едет Владимир Зеленский), и замыкают кортеж бусик и седан Volkswagen.

Основной машиной в кортеже считается та, в которой едет охраняемое лицо, кстати, на сленге она называется “упаковка”.

Лайфхаком с машиной-дублером пользовался и экс-президент Петр Порошенко. Однако в кортеже было девять машин и реанимобиль.

Интересно, что буквально на прошлой неделе источники в окружении Владимира Зеленского сказали “Стране”, что он уменьшил свой кортеж с восьми до двух автомобилей. Больше ничего не уточнялось. Возможно, два автомобиля – это и есть те самые черные “мерсы”, а машины сопровождения в счет не берутся, отмечается в материале.

Источник: oligarh.media

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