Зеленский о блокировании каналов Медведчука: Украина поддерживает свободу слова, а не пропаганду

Президент Владимир Зеленский, комментируя блокирование телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые связывают с главой политсовета партии "ОПЗЖ" и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком, заявил, что Украина поддерживает свободу слова, а не пропаганду.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

“Санкции – это сложное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, которая финансируется страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути в ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость – это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности”, – подчеркнул Зеленский.

Напомним, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года.

Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным собственником медиаактивов, которые связывают с главой политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина“.

Глава Национального союза журналистов (НСЖУ) Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, отключенных из-за санкций со стороны СНБО.

Источник: bykvu.com/

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