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У Білорусі власника видання TUT.BY визнали "екстремістською організацією"

У Білорусі власника видання TUT.BY визнали екстремістською організацією

Верховний суд Білорусі у вівторок визнав товариство з обмеженою відповідальністю "ТУТ БАЙ МЕДІА", якому належить портал TUT.BY, "екстремістською організацією".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zerkalo.io.

Якщо організація, зареєстрована в Білорусі, визнається екстремістською, її діяльність на території Білорусі забороняється і вона ліквідується на підставі рішення суду. Закон також забороняє використання символіки та атрибутики такої організації. Крім того, на майно організації може бути накладено арешт.

Портал TUT.BY, який є одним із останніх незалежних медіа в Білорусі, почав зазнавати активних репресій з минулого року.

Уранці 18 травня 2021 року силовики прийшли додому до деяких співробітників компанії та представників партнерських організацій, а також до офісів TUT.BY у Мінську та обласних центрах. Того дня затримали 15 людей. У чому саме звинуватили кожного із них, достовірно невідомо.

Того ж дня портал TUT.BY був заблокований, а пізніше його контент оголосили екстремістським. Його журналісти запустили нове медіа - Zerkalo.io.

Офіційно повідомлялось, що стосовно посадових осіб "ТУТ БАЙ МЕДІА" було порушено кримінальну справу щодо ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі через те, що компанія як резидент Парку високих технологій нібито отримала виручку, не обумовлену діяльністю, дозволеною для резидентів.

У справі TUT.BY продовжують тримати в ув’язненні колишню генеральну директорку TUT.BY Людмилу Чекіну, ексголову редакторку Марину Золотову і журналістку Олену Толкачову.

Источник: eurointegration.com.ua

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