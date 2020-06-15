Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 04:45
Просмотров: 51

СМИ заявили о вспышке COVID-19 в Офисе Зеленского: у президента отреагировали

СМИ заявили о вспышке COVID-19 в Офисе Зеленского: у президента отреагировали

Офис президента Украины опроверг информацию о вспышке коронавируса в ведомстве, а также в Управлении государственной охраны и в Кабинете Министров.

В субботу, 13 июня, издание "Страна" со ссылкой на свои источники заявила, что коронавирусом якобы заразились министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и советник президента Украины Руслан Демченко.

Оба политика были 12 июня в Париже на переговорах с внешнеполитическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Возглавлял эту делегацию глава ОПУ Андрей Ермак.

Однако в Офисе президента эту информацию опровергли, заявив, что все сотрудники ОП регулярно проходят тестирование и никакой вспышки коронавируса нет.

"После возвращения из Франции украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. У представителей Офиса президента Украины и Кабинета Министров результаты тестов были отрицательными – COVID-19 не обнаружили", – сказано в сообщении.

В Офисе президента отметили, что придерживаются всех мер безопасности: проводится регулярный температурный скрининг, являются обязательными масочный режим и социальное дистанцирование.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня стало известно, что у первой леди Украины Елены Зеленской диагностирован коронавирус. При этом она чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.

 

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Вспышка заболеваемости на COVID-19: Зеленский поручил проверять соблюдение карантина в общественных местах
13.06.2020 17:00    344
В Харькове обнаружили подпольный цех по изготовлению алкоголя
13.06.2020 16:35    280
Коронавирус на Харьковщине: 54 новых случаев за сутки
13.06.2020 16:00    326
В Офисе президента вспышка COVID-19: вирус выявили у Резникова и Демченко
13.06.2020 14:44    365
Новый антирекорд: за сутки коронавирус подтвердили у 753 украинцев
13.06.2020 10:15    137
У Елены Зеленской диагностировали коронавирус
12.06.2020 14:22    508
На одном из харьковских заводов вспышка коронавируса
12.06.2020 13:22    1024
Количество заболевших COVID-19 на Харьковщине стремительно растет
12.06.2020 11:57    426
Коронавирус в Украине: новые вспышки заболеваемости произошли в 6 областях, в том числе, в Харьковской
12.06.2020 10:21    215
Тест на коронавирус и обязательная обсервация - весенний призыв 2020
11.06.2020 18:53    203
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 