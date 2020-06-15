СМИ заявили о вспышке COVID-19 в Офисе Зеленского: у президента отреагировали

Офис президента Украины опроверг информацию о вспышке коронавируса в ведомстве, а также в Управлении государственной охраны и в Кабинете Министров.

В субботу, 13 июня, издание "Страна" со ссылкой на свои источники заявила, что коронавирусом якобы заразились министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и советник президента Украины Руслан Демченко.

Оба политика были 12 июня в Париже на переговорах с внешнеполитическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Возглавлял эту делегацию глава ОПУ Андрей Ермак.

Однако в Офисе президента эту информацию опровергли, заявив, что все сотрудники ОП регулярно проходят тестирование и никакой вспышки коронавируса нет.

"После возвращения из Франции украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. У представителей Офиса президента Украины и Кабинета Министров результаты тестов были отрицательными – COVID-19 не обнаружили", – сказано в сообщении.

В Офисе президента отметили, что придерживаются всех мер безопасности: проводится регулярный температурный скрининг, являются обязательными масочный режим и социальное дистанцирование.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня стало известно, что у первой леди Украины Елены Зеленской диагностирован коронавирус. При этом она чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.

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