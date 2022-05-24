На сьогодні призначили один евакуаційний потяг

Акціонерне товариство “Укрзалізниця” призначило на 24 травня один евакуаційний поїзд - із Покровська до Львова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба перевізника.

Так, додатковий евакуаційний потяг №234/233 Покровськ - Дніпро - Львів відправиться о 16:30.

В Укрзалізниці зауважують, що час відправлення може змінюватись.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" та Укрпошта" забезпечують внутрішньо переміщеним особам отримання грошових виплат від держави безпосередньо на вокзалі під час евакуації. Миттєву допомогу в рамках програми підтримки людей, які евакуюються потягами з місць активних бойових дій, минулими вихідними отримали 390 пасажирів.

Источник: ukrinform.ua

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