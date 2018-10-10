На станции харьковского метро пассажиров не выпустили из состава

Сегодня в 11:42 на станции «Ботанический Сад» пассажиры харьковского метро не смогли выйти из поезда на станции Ботанический сад.

Как сообщили в пресс-службе харьковского метрополитена, высадка пассажиров из состава не была осуществлена по технической причине.

Электропоезд проследовал до станции «Научная», где и высадил пассажиров.

Как отметили в пресс-службе метрополитена, угрозы жизни и безопасности пассажиров не было.

В связи с произошедшим в метрополитене принесли извинения за доставленные пассажирам неудобства.

Агентство Телевидения Новости