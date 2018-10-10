Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:28
Просмотров: 198

На станции харьковского метро пассажиров не выпустили из состава

На станции харьковского метро пассажиров не выпустили из состава

Сегодня в 11:42 на станции «Ботанический Сад» пассажиры харьковского метро не смогли выйти из поезда на станции Ботанический сад.

Как сообщили в пресс-службе харьковского метрополитена, высадка пассажиров из состава не была осуществлена по технической причине.

Электропоезд проследовал до станции «Научная», где и высадил пассажиров.

Как отметили в пресс-службе метрополитена, угрозы жизни и безопасности пассажиров не было.

В связи с произошедшим в метрополитене принесли извинения за доставленные пассажирам неудобства.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: метро

Читайте ещё:

Школьники с автоматами в метро: комментарий подземки
Сегодня 06:56    559
В харьковском метро - новшество
06.10.2018 08:31    1170
ЧП в харьковском метро: появилось видео прыжка мужчины под поезд
03.10.2018 13:29    677
В харьковском метро человек попал под поезд: что известно
03.10.2018 10:02    381
В харьковском метро под поезд прыгнул мужчина
03.10.2018 08:35    784
В харьковском метро из-за сумки закрыли станцию "Победа"
01.10.2018 15:47    235
Энергетики предупредили об отключении объектов "подземки" за многомиллионные долги. Остановится ли движение поездов?
26.09.2018 18:53    319
«Харьковоблэнерго» грозит ограничить электроснабжение метро и «Горэлектротранссервиса»
26.09.2018 11:29    196
"Харьковоблэнерго" будет подавать меньше электричества в метро
26.09.2018 10:51    256
В харьковском метро горел киоск (фото, видео)
16.09.2018 06:30    587
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 