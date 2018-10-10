Сегодня 13:28
Просмотров: 198
На станции харьковского метро пассажиров не выпустили из состава
Сегодня в 11:42 на станции «Ботанический Сад» пассажиры харьковского метро не смогли выйти из поезда на станции Ботанический сад.
Как сообщили в пресс-службе харьковского метрополитена, высадка пассажиров из состава не была осуществлена по технической причине.
Электропоезд проследовал до станции «Научная», где и высадил пассажиров.
Как отметили в пресс-службе метрополитена, угрозы жизни и безопасности пассажиров не было.
В связи с произошедшим в метрополитене принесли извинения за доставленные пассажирам неудобства.
Темы: метро
Загрузка...