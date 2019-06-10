Юлия Светличная: пригородные поезда возвращены

При содействии председателя областной государственной администрации Юлии Светличной наконец решен вопрос о курсировании пригородных поездов Харьков -- Казачья Лопань с 1 июня 2019 года без изменений.

После обращения граждан к главе области во время ее рабочей поездки в Дергачевский район 27 мая 2019 года отменено распоряжение директора филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзалізниця», которым предварительно планировалось сократить курсирование пригородного поезда по графику на указанном железнодорожном маршруте.

В дальнейшем все пригородные поезда будут курсировать без изменений.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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