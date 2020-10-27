В расписании харьковских электричек - изменения

С 25 октября изменилось расписание ряда электричек, следующих в изюмском направлении. Об этом сообщил начальник станции "Изюм" Андрей Гадячский, пишут "Обрії Изюмщини".

Изменения коснулись таких электропоездов:

№6424 сообщением Изюм - Харьков-Левада. Время отправления из Изюма - 11:13, прибытие в Харьков 14:44;

№6425 сообщением Харьков-Левада - Изюм. Время отправления из Харькова - 12:00, прибытие в Изюм в 15:41.

№6249 сообщением Изюм – Фенольная. Время отправления из Изюма – в 15:50, прибытие на станцию "Фенольная" в 20:42.

Источник: sq.com.ua

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