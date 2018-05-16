В Украине растут цены на железнодорожные билеты

Укрзализныця до 20 мая проведет первое повышение стоимости билетов на поезда.

Об этом сообщил и.о. главы правления компании Евгений Кравцов в эфире Радио НВ.

«Планируем провести индексацию стоимости проезда в пассажирских поездах после майских праздников, в ближайшую неделю планируем провести повышение (цен) на 12%», — заявил он.

Кравцов сообщил, что компания уже получила согласование от соответствующих министерств и находится сейчас на финальной стадии регистрации документов.

Глава УЗ также пообещал, что после подорожания билетов качество перевозок улучшится.

Как известно, компания на 20% повысит стоимость пассажирских перевозок в 2018 году — дважды по 10%. Первое повышение цен планировалось с 1 апреля, но его отложили, поскольку не был согласован соответствующий приказ Мининфраструктуры.

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