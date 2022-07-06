Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:25
Просмотров: 55

Укрзалізниця додасть вагони до евакуаційного поїзда з Донецької області

Укрзалізниця додасть вагони до евакуаційного поїзда з Донецької області

"Укрзалізниця" збільшує кількість вагонів в евакуаційному поїзді з Покровська Донецької області.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу перевізника.

Рішення прийнято у зв'язку з інтенсифікацією бойових дій в Донецькій області та зростанням потоку пасажирів.

У компанії нагадали, що УЗ продовжує здійснювати евакуаційні перевезення за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів.

Посадка для пасажирів із зони ведення бойових дій безплатний, пасажири можуть безпосередньо в поїзді зареєструватися в програмі на тимчасове поселення і на отримання матеріальної допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

"Тільки за червень на вокзалах було виплачено 10,9 мільйона гривень для 4,7 тисячі пасажирів евакуаційних поїздів із Запоріжжя та Покровська", - повідомили в компанії.

Як раніше повідомляло агентство, з 24 лютого Укрзалізниця евакуювала з Донеччини понад 300 тисяч людей.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Україна арештувала російських і білоруських активів на 33 млрд грн
Сегодня 07:57    11
Украинка получила престижную международную премию по математике
Сегодня 07:48    46
«Треба валити. 50 тисяч чи 80 – переїхати через кордон» - дружина радить ДНРівцю тікати з окупаційної армії. Перехоплення
Сегодня 07:39    49
путин, похоже, поджал хвост — начал отводить военную технику от границы с Финляндией
Сегодня 07:30    61
Загарбники шантажують українців позбавленням батьківських прав
Сегодня 07:21    64
117 км за 131 день. Кремль вихваляється «визволенням ЛНР», але насправді це далеко не перемога
Сегодня 07:12    86
Оперативна інформація станом на 06.00 06.07.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:10    91
План відновлення України
Сегодня 06:55    84
Ось так виглядають клопотання на виїзд, про які говорить Генеральний штаб
Сегодня 06:46    114
Як діють санкції та коли вони вплинуть на Путіна: стаття головного дипломата ЄС
Сегодня 06:36    100
 